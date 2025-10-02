Ricardo Vianna abre o jogo sobre suposto barraco com mãe de Lexa

Ricardo Vianna usou os Stories do Instagram para responder aos rumores de que teria se desentendido com a sogra, Darlin Ferrattry. O ator negou qualquer atrito e comentou as notícias de que teria influenciado Lexa a mudar a gestão de sua carreira, atualmente conduzida pela própria mãe.

Incomodado com a repercussão, Ricardo criticou a criação de narrativas falsas.

“As pessoas criam histórias, enredos, roteiros. Criaram toda uma historinha e a parada repercutiu, sabe? Então, a gente está trabalhando, a gente está num momento delicioso, preparando casamento, resolvendo milhões de coisas. Como surge isso?”, questionou.

O ator fez questão de enfatizar que tem uma excelente relação com Darlin, tanto pessoal quanto profissionalmente.

“Conheço ela como pessoa extremamente bem, conheço ela como profissional. Porque ela caminha ao lado da minha linda noiva. Eu não sou desse meio, então eu jamais seria capaz de julgar o trabalho de uma pessoa do meio musical, visto que eu sou ator”, afirmou.

Lexa também se pronunciou sobre os boatos, na terça-feira (30), reforçando que a informação não procede.

“Mandei esse vídeo para minha mãe mais cedo rindo da situação, mas agora saiu se espalhando essa notícia que eu não sei da onde tiraram isso... tipo, do nada alguém acordou e pensou: vou soltar uma nota nada com nada ... Ricardo e minha mãe se amam! Foi aniversário dele semana passada, ela fez até declaração para ele e agora o povo tá acreditando nessa loucura aí...”, escreveu a cantora.