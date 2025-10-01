Noivos? Virginia grava conteúdo em closet de Vini Jr. em Madrid

Nesta quarta-feira (01), Virginia Fonseca causou burburinho nas redes ao surgir em um cenário bastante familiar aos fãs do craque Vini Jr.

A influenciadora digital apareceu diretamente do closet do jogador, durante sua nova passagem por Madrid, na Espanha — viagem que, mais uma vez, não teve o motivo oficialmente revelado.

Logo pela manhã, Virginia compartilhou um vídeo em que aparece arrumada, já de banho tomado, enquanto aplicava perfume. Mas o que realmente chamou a atenção dos seguidores foi o ambiente ao fundo.

No registro, ela disse: “Bom dia. Já cheguei. Estou em Madrid. Cheguei faz tempo. Na verdade, tava só arrumando as coisas, tomando banho. Estou aqui de banho tomado, irei passar essa delícia. Vocês não tão entendendo o que é esse perfume”.

Apesar do foco estar na rotina de beleza, não passaram despercebidos os detalhes do ambiente. Roupas e calçados masculinos visivelmente pertencentes a Vini Jr. apareciam ao fundo, entregando o local exato da gravação.

Embora Virginia siga afirmando publicamente que está solteira, as visitas frequentes à casa do jogador alimentam ainda mais as especulações de que um possível envolvimento entre os dois esteja acontecendo longe dos holofotes.