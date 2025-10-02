Homem oferece valor astronômico para ter urina de ex-BBB; saiba quanto!

Gabi Martins revelou uma situação inusitada que viveu nas redes sociais durante sua participação no "Podshape", exibido nesta quarta-feira (1/10). A cantora contou que recebeu uma proposta curiosa — e suspeita — de um homem que ofereceu R$ 200 mil por sua urina.
O assunto veio à tona quando Juju Salimeni perguntou se ela já havia recebido alguma proposta fora do comum. “Só que eu acho que foi loucura, né? Eu recebi uma mensagem que eles queriam comprar meu xixi por, acho que, 200 mil reais. Só que eu falei: ‘Gente, tá errado’”, contou Gabi, entre risos.
Segundo a ex-BBB, a abordagem aconteceu pelo Facebook e, desde o início, ela desconfiou. “Eu tinha certeza que era golpe. Estava errado o trem. ‘Vende seu xixi por 200 mil reais?’ Era no Facebook”, lembrou.
A apresentadora então quis saber se a mensagem tinha sido enviada por um estrangeiro. “Eu não lembro, eu não sei se era gringo. Mas falou em português”, respondeu Gabi. Juju opinou: “Então não era gringo. Apesar que tem tradutor”.
Gabi reforçou que não levou a proposta adiante. “Eu não lembro o que foi, mas eu lembro que a pessoa disse: ‘Eu compro o seu xixi por 200 mil reais’. Aí eu falei: ‘Isso é loucura, né, gente’”, contou.
Questionada se chegou a cogitar responder, foi direta: “Não, porque eu achei que era uma pessoa doida. Mas eu não vendi, não.”
