Cariúcha expõe postura chocante de Susana Vieira nos bastidores

Famosa por sua sinceridade afiada e pela frase que virou meme, Susana Vieira surpreendeu ao demonstrar generosidade com Cariúcha.

A apresentadora contou, durante o "Fofocalizando" desta quarta-feira (1), que foi acolhida pela veterana durante a gravação de uma campanha publicitária, e ainda recebeu dicas valiosas de atuação.

“Eu contracenei com uma das maiores atrizes desse país. Eu falei pra ela: 'Olha, eu gravei o texto, mas eu confesso que eu estou nervosa de dividir aqui com você'”, relatou Cariúcha, relembrando a tensão inicial ao contracenar com Susana.

O receio da apresentadora tem explicação: em 2009, Susana virou assunto nas redes ao protagonizar um momento marcante no "Vídeo Show".

Na ocasião, tomou o microfone das mãos da repórter Geovanna Tominaga e disparou a frase que a acompanha até hoje: “Não tenho paciência para quem está começando”. O episódio gerou repercussão negativa e críticas à atriz por sua atitude.

Apesar da fama, Cariúcha afirmou que teve uma experiência completamente diferente. “Mas ela é super de boa, foi amável, me ensinou um pouquinho. Eu adoro quando me ensinam”, contou, demonstrando gratidão pela troca com a artista.