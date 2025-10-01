Gracyanne Barbosa recebe presente romântico misterioso e web cita Belo

Depois de enfrentar uma lesão séria no “Dança dos Famosos”, Gracyanne Barbosa passou por cirurgia no joelho e teve alta hospitalar nesta terça-feira (30/9).

A influenciadora, conhecida por sua rotina intensa de treinos, sofreu o rompimento do tendão do joelho esquerdo durante uma das coreografias no palco do “Domingão com Huck”.

Durante o período de recuperação, Gracyanne emocionou os seguidores ao mostrar, nos stories, um presente cheio de romantismo. Uma caixa em formato de coração, decorada com rosas vermelhas e detalhes dourados, foi entregue à musa fitness.

“Me sentindo amada”, escreveu ela na publicação, sem citar quem teria enviado a surpresa romântica.

Ainda com dores e visivelmente inchada, a influenciadora deixou o hospital em uma cadeira de rodas. Mesmo abalada, usou as redes sociais para dividir sua força diante do novo desafio.

“Eu tenho certeza que eu não tô sozinha. Tem todos vocês comigo e eu acho que hoje eu começo a maior dança da minha vida. A dança da recuperação”, declarou com emoção.

Embora o remetente não tenha sido revelado oficialmente, muitos internautas especularam que Belo, ex-marido da musa, estaria por trás do gesto carinhoso.

Vale lembrar que o cantor está atualmente em um relacionamento com uma participante de “A Fazenda 17”, o que aumentou ainda mais a curiosidade em torno da situação.