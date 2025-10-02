InícioColunistas#Mariana Morais
VIXI!

Gracyanne impressiona ao ganhar 20 kg após acidente na Globo

Musa fitness compartilhou o relato nas redes sociais; entenda

Gracyanne impressiona ao ganhar 20 kg após acidente na Globo - (crédito: Reprodução/Instagram)
Gracyanne Barbosa usou suas redes sociais nesta quarta-feira (1º/10) para dividir com os seguidores uma surpresa que teve ao se pesar pela primeira vez após sua internação.

A influenciadora passou por uma cirurgia no joelho após se machucar durante sua participação no quadro "Dança dos Famosos", da TV Globo.

A lesão ocorreu enquanto ela se apresentava com uma coreografia de lambada. Gracyanne rompeu o tendão do joelho e precisou passar por um procedimento médico. Antes do incidente, seu peso girava em torno de 72 quilos.

Ela destacou que já vinha percebendo o corpo inchado durante o tempo em que esteve hospitalizada. “Estava com 72 quilos e já devo estar com uns 80 quilos. Não sei, vou pesar depois, mas nada que preocupe. A preocupação é ficar boa”, afirmou, deixando claro que seu foco está na recuperação.

Já em casa, ao subir na balança, o número registrado foi 91,3 quilos — quase 20 quilos a mais, o que a deixou surpresa. “Que isso, gente, não tem como, eu estava com 72. Gente, será?”, disse, impressionada com o resultado. Na legenda, a musa escreveu: 'Socorro!'. 

MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 02/10/2025 09:49
