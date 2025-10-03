Filho de Gugu exibe tanquinho e 'shape' impressiona público

João Augusto Liberato, de 23 anos, surpreendeu os seguidores ao publicar novos cliques nas redes sociais em que exibe a boa forma.

Em uma das fotos compartilhadas nos stories do Instagram, o filho mais velho de Gugu Liberato levanta a camisa para mostrar o abdômen definido. “Trabalho que nunca acaba, mas tô gostando dos resultados”, escreveu ele na legenda.

Em outro registro, João aparece completamente sem camisa, deixando à mostra o tronco musculoso. Com bom humor, legendou: “Não sei por que a cara de mau”.

O jovem voltou aos holofotes recentemente após ser visto aos beijos com a apresentadora Cariúcha, de 42 anos, durante uma festa organizada por João Silva. Vídeos do momento circularam rapidamente nas redes sociais, alimentando os rumores sobre o affair.

Ao comentar o envolvimento com João, Cariúcha falou abertamente sobre o episódio durante o comando do "Fofocalizando".

“Ele é um menino muito bonito, é o meu número. Geralmente eu não gosto de meninos novos, eu gosto de velho. Já falei durante muito tempo: ‘É muito novo, é muito novo’. Agora, joguei pro alto (risos)”, brincou. E completou: “Ele é muito novinho, mas beija muito bem, melhor que muito marmanjo”.