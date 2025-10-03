Irmã de Hungria dá detalhes chocantes sobre sintomas do metanol: 'Gosto de gasolina' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Manoela Hungria, irmã do rapper Gustavo da Hungria Neves, conhecido artisticamente como Hungria, compartilhou detalhes angustiantes sobre o momento em que foi acionada pelo cantor, pouco antes de ele ser internado por intoxicação causada por bebida adulterada com metanol.

Em conversa com jornalistas na tarde desta quinta-feira (2/10), Manoela revelou que recebeu uma ligação do irmão por volta das 8h20 da manhã. A princípio, pensou que se tratava de uma brincadeira, mas rapidamente percebeu que a situação era grave.

“Ele: ‘Mana, por favor, estou passando muito mal. Estou com muito gosto de gasolina na boca e eu estou muito fraco'”, relatou, visivelmente abalada.

Ao chegar à residência do cantor, a família o encontrou bastante debilitado. Hungria foi levado às pressas para uma unidade de saúde com sintomas clássicos de intoxicação por metanol: dor de cabeça intensa, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica.

O tratamento foi iniciado imediatamente. A equipe médica optou por sessões de hemodiálise — método eficaz para eliminar substâncias tóxicas do organismo — mesmo antes da confirmação laboratorial, como medida preventiva. O artista também recebeu etanol por via oral, um protocolo padrão nesses casos.

Segundo Manoela, os médicos explicaram o motivo dessa conduta. “Os médicos explicaram que o álcool não é tóxico para o corpo, então, é melhor que tenha álcool [no corpo] do que o metanol, porque o metanol é tóxico”, afirmou.

