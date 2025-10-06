Gustavo Mioto surpreende ao desprezar Ana Castela em seu show; veja - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma atitude inesperada de Gustavo Mioto durante apresentação no Rio de Janeiro, no último sábado (4), acabou roubando a cena e movimentando as redes sociais.

Enquanto cantava "Princesa" — música feita em parceria com Ana Castela, sua ex-namorada — o artista surpreendeu ao se retirar do palco exatamente na parte em que seriam cantados os versos da boiadeira.

A cena foi registrada por fãs presentes no local e rapidamente viralizou na internet. O gesto enigmático do sertanejo deu origem a diversas especulações sobre o que poderia ter motivado sua saída repentina, com muitos sugerindo um possível desconforto emocional envolvendo Ana Castela.

Nas redes sociais, o comportamento de Mioto dividiu opiniões. “Ele está certíssimo”, opinou uma fã, em defesa do cantor.

Outra internauta demonstrou empatia com o momento vivido por ele: “É nítido que ele ama ela muito. E com tudo que está acontecendo, ele está sentindo muito. Mas um dia vai passar”, comentou, em referência aos boatos de que Ana estaria se envolvendo com Zé Felipe.

Apesar dos rumores, houve quem minimizasse a situação. “Ele sempre sai para ir beber água, gente. Não comecem a inventar cenas”, rebateu uma seguidora, sugerindo que a saída do palco não teria nenhuma relação com sentimentos mal resolvidos.