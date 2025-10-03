Irmão da ex-Fazenda Sthe Matos é preso em Salvador e motivo vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

Gabriel Luís Ribeiro Rosa, irmão da influenciadora digital e ex-participante de "A Fazenda", Sthe Matos, foi preso na noite desta quinta-feira (2) em Salvador.

A detenção ocorreu nas proximidades do Shopping Bela Vista, após agentes de segurança encontrarem com ele um equipamento conhecido por ser utilizado em crimes contra o patrimônio.

De acordo com informações do site BNews, Gabriel foi flagrado com um bloqueador de sinal, dispositivo comumente usado para impedir o travamento eletrônico de veículos, facilitando furtos.

Além do aparelho, os policiais também localizaram uma máquina de treinamento de boxe que havia sido furtada. O objeto foi posteriormente reconhecido pelo verdadeiro proprietário.

Ainda segundo o portal, o jovem é suspeito de ter cometido outro crime no dia anterior. Um notebook teria sido furtado do interior de um veículo estacionado em um centro comercial da capital baiana.

A vítima relatou aos investigadores que o computador foi levado enquanto o carro estava no estacionamento do estabelecimento.

Após ser conduzido à Central de Flagrantes, Gabriel foi ouvido pelas autoridades. Em nota, a Polícia Civil informou que o rapaz foi liberado por falta de materialidade delitiva — ou seja, não havia provas suficientes no momento para comprovar sua participação direta nos crimes.