Homem adotado ilegalmente por Leonardo e Poliana expõe toda verdade - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma declaração feita por Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, acabou gerando controvérsia nas redes sociais.

Durante participação no programa "Sensacional", ela revelou que, anos atrás, levou um adolescente de Ilhéus (BA) para morar temporariamente com sua família em Goiânia (GO), após uma decisão tomada por Leonardo durante uma viagem à Bahia.

Na entrevista, Poliana relatou que o marido teria “adotado” o menino sem comunicar previamente a mãe do jovem. Com o passar do tempo, a convivência familiar se intensificou e o garoto passou a chamá-la de “mainha”, o que a deixou desconfortável.

Na época, Zé Felipe ainda era criança, e, segundo ela, a intenção era que o adolescente servisse como companhia para o filho.

“O menino começou a me chamar de mainha… E aquilo foi me incomodando, sabe? E acho que o Zé Felipe começou a ficar um pouco enciumado com o menino”, relatou Poliana. A situação acabou levando ao retorno do jovem para a Bahia.

Recentemente, o caso ganhou um novo capítulo com a aparição de João Dias, que se identificou como o adolescente mencionado por Poliana. Ele divulgou um vídeo nas redes sociais afirmando que desconhecia a entrevista e que pretende apresentar sua versão dos fatos.

João também revelou que sua mãe não teria gostado da maneira como a história foi exposta.

“A minha mãe está um pouco chateada pela forma que foi falado, né? Mas isso não vem ao caso”, afirmou. “Vou me pronunciar, porque, na verdade, a história é minha e logo logo eu vou contar tudo da forma certinha como aconteceu, onde aconteceu e contar tudo tudo para vocês.”

Para reforçar sua fala, João exibiu uma fotografia ao lado de Leonardo, tirada na fazenda Talismã, em Goiânia. “Essa essa aqui é a foto original, a foto física que eu tenho aqui de lembrança, que eu vou guardar até ficar velhinho”, declarou, tentando provar que esteve, de fato, com a família do sertanejo.

A repercussão nas redes foi intensa. Diversos usuários criticaram a atitude relatada por Poliana e pediram investigação.

“Esse caso deveria ser investigado pelo Ministério Público e Varas da Infância e Juventude dos estados e cidades envolvidas”, opinou um perfil. Outro internauta expressou indignação: “Não pegaram por compaixão, levaram pra ser um passatempo do filho mesmo”.