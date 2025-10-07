Modelo expõe convite picante de Vini Jr. após jogador 'assumir' Virginia

A modelo Day Magalhães, de 26 anos, se pronunciou pela primeira vez nesta terça-feira (7) após virem à tona supostos prints de conversas entre ela e o jogador Vini Jr., de 25.

Em entrevista à revista Quem, a brasileira, que atualmente vive na Itália, confirmou que foi a responsável por divulgar as mensagens.

Segundo ela, decidiu expor a situação por se sentir incomodada ao ver o atacante do Real Madrid aparecer em um vídeo com Virginia Fonseca, enquanto, segundo afirma, ainda mantinha contato com ela. O atleta, inclusive, teria proposto uma chamada de vídeo picante com a modelo.

Ao ser questionada sobre a autenticidade das mensagens, Day foi direta: “Sim, tudo é real”. Embora afirme não gostar de se expor nas redes, a modelo explicou que optou por tornar a situação pública diante da contradição que enxergou.

“Não gosto de exposição, sou discreta nas minhas postagens, mas resolvi mostrar porque temos contato desde maio. Ele é uma pessoa adorável”, contou.

Convite picante

Day relatou que o desconforto aumentou após Vini aparecer em um vídeo descontraído com Virginia no TikTok. De acordo com ela, o jogador continuava enviando mensagens mesmo enquanto Virginia estaria na casa dele.

“Não achei certo a Virgínia se expor assim, sabendo que ele ainda me manda mensagens, inclusive quando ela estava na casa dele. Ele sempre comenta minhas fotos no WhatsApp. Ontem mesmo estávamos em chamada e FaceTime. Ele postou vídeo com ela e em seguida [veio] me chamar para fazer chamada de vídeo. Sexo on-line”, revelou.

Além dos contatos recentes, a modelo afirma que Vini chegou a sugerir um possível relacionamento. Segundo ela, os dois se conheceram pelas redes sociais e o primeiro convite partiu do jogador.

“Ele me chamou no Instagram para ir a Marbella. Eu estava em um evento de gala em Londres, sempre estou nos melhores eventos do mundo. Viajei alguns dias depois e fui”, contou. “A casa em Marbella [que a Virginia estava] é a mesma onde eu estive”.

Quando questionada sobre o envolvimento íntimo com o atleta, Day confirmou: “Sim, rolou algo entre nós”.