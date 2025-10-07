InícioColunistas#Mariana Morais
Namorada de Dado Dolabella reage após aparência virar chacota nas redes sociais

Marcela Tomaszewski usou as redes para mandar um breve recado aos críticos

Namorada de Dado Dolabella reage após aparência virar chacota nas redes sociais - (crédito: Reprodução/Instagram)
Namorada de Dado Dolabella reage após aparência virar chacota nas redes sociais - (crédito: Reprodução/Instagram)

Marcela Tomaszewski, 28, quebrou o silêncio sobre os ataques que vem sofrendo desde que assumiu o namoro com o ator Dado Dolabella, de 45. Apesar de adotar uma postura mais reservada, a influenciadora relatou que não tem sido poupada de críticas, principalmente voltadas à sua aparência.

Em desabafo nas redes sociais, Marcela refletiu sobre os comentários maldosos que tem recebido nos últimos dias.

“Uma coisa que aprendi desde muito nova é saber quem eu sou, com quem ando, e saber deixar ir coisas que não me acrescentam em nada. Nos últimos dias recebi algumas coisas sobre minha aparência, sobre minhas escolhas, são ataques. E eu penso: 'O que esse ser humano faz da vida pra vir me atacar? Quem é ele? Deus?'”, escreveu.

A repercussão do novo relacionamento parece não ter abalado a influenciadora, que optou por seguir focada em quem a apoia. Na publicação, ela demonstrou que prefere afastar as energias negativas.

“Gostaria que ficasse aqui quem quer me ver bem e saber do meu dia a dia, como sempre foi. E pra essas pessoas que estão me desejando o mal, eu só desejo o bem. Cada um dá o que tem. Minha vida continua, não parou. Não me abala a opinião das pessoas”, afirmou.

O namoro entre

" target="_blank">Marcela e Dado foi confirmado no mês passado e, desde então, os dois têm sido vistos juntos com frequência nas redes.

Recentemente, compartilharam momentos de uma viagem romântica à Chapada dos Veadeiros, lugar simbólico para o ator, que marcou sua reconciliação com Wanessa Camargo em 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

