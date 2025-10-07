Namorada de Dado Dolabella reage após aparência virar chacota nas redes sociais

Marcela Tomaszewski, 28, quebrou o silêncio sobre os ataques que vem sofrendo desde que assumiu o namoro com o ator Dado Dolabella, de 45. Apesar de adotar uma postura mais reservada, a influenciadora relatou que não tem sido poupada de críticas, principalmente voltadas à sua aparência.

Em desabafo nas redes sociais, Marcela refletiu sobre os comentários maldosos que tem recebido nos últimos dias.

“Uma coisa que aprendi desde muito nova é saber quem eu sou, com quem ando, e saber deixar ir coisas que não me acrescentam em nada. Nos últimos dias recebi algumas coisas sobre minha aparência, sobre minhas escolhas, são ataques. E eu penso: 'O que esse ser humano faz da vida pra vir me atacar? Quem é ele? Deus?'”, escreveu.

A repercussão do novo relacionamento parece não ter abalado a influenciadora, que optou por seguir focada em quem a apoia. Na publicação, ela demonstrou que prefere afastar as energias negativas.

“Gostaria que ficasse aqui quem quer me ver bem e saber do meu dia a dia, como sempre foi. E pra essas pessoas que estão me desejando o mal, eu só desejo o bem. Cada um dá o que tem. Minha vida continua, não parou. Não me abala a opinião das pessoas”, afirmou.

" target="_blank">Marcela e Dado foi confirmado no mês passado e, desde então, os dois têm sido vistos juntos com frequência nas redes.

Recentemente, compartilharam momentos de uma viagem romântica à Chapada dos Veadeiros, lugar simbólico para o ator, que marcou sua reconciliação com Wanessa Camargo em 2023.