Morte de Odete Roitman faz SBT quebrar protocolo

O SBT causou alvoroço nas redes sociais neste domingo (5) ao usar, de forma inusitada, a icônica morte de Odete Roitman para promover a estreia do "The Voice".
A estratégia chamou atenção por mencionar a vilã de "Vale Tudo", novela clássica da TV Globo — principal concorrente da emissora de Silvio Santos. Ambos os programas foram exibidos nesta segunda-feira (6).
Na chamada que foi ao ar durante a programação, o narrador destacou que o reality musical começaria logo após o desfecho do capítulo em que a dona da TCA é assassinada.
“Logo após a morte de Odete Roitman”, disse o locutor, fazendo referência direta à trama global, em um cruzamento ousado entre ficção e publicidade.
Nas redes sociais, o tom adotado pelo SBT foi ainda mais bem-humorado. No perfil oficial da emissora no X (antigo Twitter), a publicação brincou com a curiosidade do público sobre o desfecho da novela.
“Curioso para saber quem matou Odete Roitman? Nós também! Então, depois de 'Vale Tudo', mude de canal que vai começar o melhor reality musical”, escreveu a equipe da emissora.
Curioso para saber quem matou Odete Roitman? Nós também! Então, depois de Vale Tudo, mude de canal que vai começar o melhor reality musical.@TheVoiceBrasil , hoje, às 22h30, no @DisneyPlusBR e no SBT . pic.twitter.com/H1f3qzEhvr— SBT (@SBTonline) October 6, 2025
