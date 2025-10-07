InícioColunistas#Mariana Morais
EITA!

Morte de Odete Roitman faz SBT quebrar protocolo

O episódio de 'Vale Tudo' desta segunda-feira (6) fez a emissora de Sílvio Santos agir de forma surpreendente

Morte de Odete Roitman faz SBT quebrar protocolo - (crédito: SBT/Globo)
Morte de Odete Roitman faz SBT quebrar protocolo - (crédito: SBT/Globo)

O SBT causou alvoroço nas redes sociais neste domingo (5) ao usar, de forma inusitada, a icônica morte de Odete Roitman para promover a estreia do "The Voice".

A estratégia chamou atenção por mencionar a vilã de "Vale Tudo", novela clássica da TV Globo — principal concorrente da emissora de Silvio Santos. Ambos os programas foram exibidos nesta segunda-feira (6).

Na chamada que foi ao ar durante a programação, o narrador destacou que o reality musical começaria logo após o desfecho do capítulo em que a dona da TCA é assassinada.

“Logo após a morte de Odete Roitman”, disse o locutor, fazendo referência direta à trama global, em um cruzamento ousado entre ficção e publicidade.

Nas redes sociais, o tom adotado pelo SBT foi ainda mais bem-humorado. No perfil oficial da emissora no X (antigo Twitter), a publicação brincou com a curiosidade do público sobre o desfecho da novela.

“Curioso para saber quem matou Odete Roitman? Nós também! Então, depois de 'Vale Tudo', mude de canal que vai começar o melhor reality musical”, escreveu a equipe da emissora.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 07/10/2025 08:11
SIGA
x