Aos prantos, Popó desabafa sobre briga generalizada e anuncia medida drástica

Popó anunciou oficialmente sua aposentadoria dos ringues nesta segunda-feira (6), durante coletiva de imprensa do Fight Music Show 7, realizado em São Paulo.
Visivelmente abalado, o ex-campeão mundial explicou que sua decisão foi motivada, em grande parte, pelo episódio de violência que aconteceu após sua luta contra Wanderlei Silva no Spaten Fight Night.
Durante o anúncio, o lutador não escondeu o desconforto com o desfecho do evento anterior.
“Não preciso do dinheiro. E passar por aquela humilhação, do cara subir em cima do ringue e me dar tanto soco. Isso para mim foi uma das piores humilhações que eu tive na minha vida como lutador”, desabafou Popó, referindo-se ao tumulto generalizado que marcou a noite.
Em um momento de sinceridade, ele revelou que a vergonha sentida foi decisiva para que tomasse a decisão de encerrar sua trajetória no esporte.
“E esse é um dos motivos de eu parar […] e falar para todo o Brasil: a minha vergonha foi tão grande que hoje eu paro de lutar, não quero mais saber de boxe”, completou.
Aos 50 anos, Popó também afirmou que o bem-estar da família pesou na escolha. Segundo ele, nunca havia saído ferido de um combate até o incidente recente.
“Não tenho mais nada para provar para ninguém. Foram sete campeonatos mundiais, fui supercampeão do mundo e tudo. Tenho 50 anos, tenho uma vida para curtir, tenho netos para curtir, e não tenho porquê me expor tanto assim como aconteceu naquela luta”, declarou o tetracampeão mundial de boxe.
O tetracampeão mundial Acelino “Popó” Freitas anunciou sua aposentadoria do boxe após mais de 30 anos de carreira. Emocionado, ele disse ter “pendurado as luvas” após se sentir “humilhado” em sua última luta, contra Wanderlei Silva. pic.twitter.com/79KizK8NKO— Malu (@MaluSouza3011) October 7, 2025
