Aos prantos, Popó desabafa sobre briga generalizada e anuncia medida drástica

Popó anunciou oficialmente sua aposentadoria dos ringues nesta segunda-feira (6), durante coletiva de imprensa do Fight Music Show 7, realizado em São Paulo.

Visivelmente abalado, o ex-campeão mundial explicou que sua decisão foi motivada, em grande parte, pelo episódio de violência que aconteceu após sua luta contra Wanderlei Silva no Spaten Fight Night.

Durante o anúncio, o lutador não escondeu o desconforto com o desfecho do evento anterior.

“Não preciso do dinheiro. E passar por aquela humilhação, do cara subir em cima do ringue e me dar tanto soco. Isso para mim foi uma das piores humilhações que eu tive na minha vida como lutador”, desabafou Popó, referindo-se ao tumulto generalizado que marcou a noite.

Em um momento de sinceridade, ele revelou que a vergonha sentida foi decisiva para que tomasse a decisão de encerrar sua trajetória no esporte.

“E esse é um dos motivos de eu parar […] e falar para todo o Brasil: a minha vergonha foi tão grande que hoje eu paro de lutar, não quero mais saber de boxe”, completou.

Aos 50 anos, Popó também afirmou que o bem-estar da família pesou na escolha. Segundo ele, nunca havia saído ferido de um combate até o incidente recente.

“Não tenho mais nada para provar para ninguém. Foram sete campeonatos mundiais, fui supercampeão do mundo e tudo. Tenho 50 anos, tenho uma vida para curtir, tenho netos para curtir, e não tenho porquê me expor tanto assim como aconteceu naquela luta”, declarou o tetracampeão mundial de boxe.