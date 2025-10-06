Vini Jr. assume Virginia com direito a dancinha de TikTok

Vini Jr. surpreendeu os fãs ao fazer sua primeira postagem ao lado de Virginia Fonseca na manhã desta segunda-feira (6). O craque do Real Madrid compartilhou um vídeo no TikTok em que aparece dançando com a influenciadora digital no quintal de sua mansão, em Madrid, na Espanha.

No vídeo, os dois surgem animados ao som do funk "Fez o M, Tirou Foto", fazendo uma coreografia popular na plataforma. A legenda descontraída publicada pelo jogador trazia apenas uma gargalhada e um emoji de coração vermelho.

A repercussão foi imediata. Em menos de uma hora, o registro já havia ultrapassado a marca de 1 milhão de visualizações, gerando ainda mais burburinho sobre a aproximação entre os dois.

No fim de semana anterior, Virginia já havia sido vista no ambiente do jogador. No sábado (4), ela marcou presença no estádio Santiago Bernabéu, acompanhada de Tainá Militão e outras amigas, para assistir à vitória do Real Madrid contra o Villarreal.

Para a ocasião, a influenciadora vestiu uma camisa autografada por Vini Jr. e celebrou os dois gols marcados por ele durante a partida.