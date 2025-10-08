Vini Jr. vive pesadelo midiático após romance com Virginia

O nome de Vini Jr. tem sido presença constante entre os assuntos mais comentados das redes sociais e perfis de entretenimento desde que o jogador passou a se aproximar de Virginia Fonseca. A relação, no entanto, parece ter durado pouco.

Diferentemente do que costuma fazer com sua vida íntima, o craque do Real Madrid se viu no centro dos holofotes ao se envolver com a influenciadora.

Na última segunda-feira (6), ele compartilhou um vídeo no TikTok ao lado de Virginia, assumindo uma espécie de "amizade colorida" — e foi aí que a situação saiu do controle.

A partir da confirmação do affair, duas modelos resolveram se manifestar com alegações que abalaram ainda mais a imagem do jogador.

Entre elas está Day Magalhães, que usou as redes sociais para relatar que Vini Jr. teria mantido contato com ela mesmo durante o período em que se envolvia com Virginia.

"Ele sempre comenta minhas fotos no WhatsApp. Ontem mesmo estávamos em chamada e FaceTime. Ele postou vídeo com ela e em seguida [veio] me chamar para fazer chamada de vídeo. Sexo on-line”, relatou.

Outra mulher, identificada como Anna Silva, deu entrevista ao portal Leo Dias revelando supostas investidas do jogador. Segundo ela, Vini teria se oferecido para bancar passagens aéreas para que os dois pudessem se encontrar em Madri com intenções sexuais.

Cansada das mensagens com pedidos explícitos, Anna contou que impôs um limite ao jogador.

"Mais fácil você assinar um OnlyFans, ver um X, porque isso, para mim, já é coisa de maníaco, de verdade. Sei que você não deve estar acostumado a escutar verdades, mas sou uma pessoa que não pode trair a própria verdade para agradar os outros, entendeu?", disse ela em áudio revelado pelo site.

Do outro lado da polêmica, Virginia também se pronunciou em conversa com o colunista Leo Dias. Ela confirmou o rompimento com o atacante.

"Eu e o Vini estávamos apenas nos conhecendo, né? Não tinha nada sério, e agora não temos mais nada! Nem algo sério, nem algo não sério”, explicou.

Nas redes, o escândalo repercutiu rapidamente. Internautas reagiram com surpresa e sarcasmo às acusações de traição.

“Virginia mal começou o relacionamento e já tomou um chifre?”, publicou o perfil "Vai Desmaiar". Já outro comentário viralizou com ironia: “KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK POXA VINI, não esperou nem 1 mês?”.