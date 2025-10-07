A Fazenda: Namorada de Belo leva cusparada na cara e quebra-pau toma conta - (crédito: Reprodução/Record)

Mais um embate explosivo marcou a 17ª temporada de "A Fazenda" na noite desta terça-feira (7). Durante o trato da horta, Carol Lekker e Rayane Fugliuzi protagonizaram uma briga intensa que terminou em cusparadas e xingamentos.

O clima esquentou após uma sequência de provocações entre as duas participantes. De acordo com Carol, Rayane, que ocupa o posto de fazendeira da semana, teria passado todo o tempo provocando e a intimidando durante a atividade.

A tensão piorou quando Lekker perdeu o controle e cuspiu no rosto da rival. Entre gritos e ofensas, Rayane reagiu: “Olha quem você é, meu amor. Bafuda! Não escova os dentes, fica aí gritando na cara dos outros. Mau hálito, bafuda!”.

Antes disso, Carol já havia disparado: “Rala! Vai tomar no seu c*. Lixosa! Criminosa!”, inflamando ainda mais o conflito.

Tomada pela raiva, Carol partiu para o confronto verbal e físico com uma sequência de cuspes e insultos. Aos berros, disparou: “Faz você agora [o trato da horta] sua criminosa, ficou me atentando, agora faz você. Lixo, você é um lixo!”.