Filho de Safadão faz primeira aparição após retirada de tumor raro

Yhudy, filho de Mileide Mihaile e Wesley Safadão, reapareceu nas redes sociais nesta segunda-feira (06/10), pouco tempo após passar por uma cirurgia para a retirada de um tumor benigno na cabeça.
Aos 14 anos, o adolescente surgiu sorridente em um vídeo publicado nos stories do Instagram da mãe, demonstrando bom humor e disposição.
Em tom leve e descontraído, Yhudy aproveitou o momento para fazer um anúncio especial. “Só para falar que o bazar da minha mãe está chegando, né? Beijos”, disse ele, arrancando risos de Mileide, que logo compartilhou com os seguidores sua emoção ao ver o filho se recuperando bem.
“Yhudy chegou todo animado e eu deixei os legos dele aqui para arrumar, uma pequena coleção. Ele está ali na cozinha todo animado, todo maravilhoso, graças a Deus! Coisa boa! Chega estou meio emocionada. Nada melhor do que você estar com seus filhos com saúde”, declarou a influenciadora, visivelmente comovida.
Mais tarde, ela publicou outro registro do jovem, dessa vez exibindo o sorriso largo que tanto alegrou a casa. Na legenda, escreveu: “Chegou todo animado e lindo. Só não posso postar o áudio, pois ele me tira o juízo.”
Como é bom vê-lo bem! Yhudy Lima, filho de Mileide Mihaile e Wesley Safadão, aparece sorrindo e se divertindo com a mãe após cirurgia para retirada de um tumor benigno na cabeça.— Hugo Gloss (@HugoGloss) October 7, 2025
????: @mileidemihaile pic.twitter.com/2WDriWlEkn
