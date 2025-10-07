Gracyanne rasga o verbo após ser tratada como coitada: 'Olhar de piedade' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Gracyanne Barbosa, de 42 anos, compartilhou um desabafo sincero sobre o processo de recuperação após romper o tendão durante uma apresentação no quadro "Dança dos Famosos".

Em vídeo publicado nesta segunda-feira (6), a influenciadora fitness falou sobre os desafios físicos e emocionais que tem enfrentado desde que passou a utilizar um andador para se locomover.

Segundo ela, o que mais tem incomodado não é apenas a limitação causada pela lesão, mas a maneira como vem sendo vista pelas pessoas.

"As pessoas me olham com um olhar de piedade. E eu detesto que as pessoas sintam pena. Eu sei que é um sentimento bom porque as pessoas me olham andando devagarzinho e eu que sou uma pessoa forte. Mas eu fico... Eu não sei lidar ainda com esse sentimento de piedade. Não gosto de demonstrar fraqueza. No momento eu estou bem fragilizada", desabafou Gracyanne.

Durante sua participação no "Domingão com Huck", a musa subiu ao palco para anunciar sua saída oficial da competição por conta da lesão. Emocionada, ela recebeu o carinho da plateia e dos colegas, além de ser convidada a retornar ao programa na próxima edição.

“Me senti muito acolhida, muito parte dessa família. Não vou estar mais dançando nesse palco, mas, com certeza, vou estar aqui com vocês. Muito obrigado”, declarou, visivelmente comovida.