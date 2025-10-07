Gominho desabafa após ter conta bancária esvaziada: 'Tem coisa pior' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Gominho usou as redes sociais nesta segunda-feira (6) para atualizar os seguidores sobre os desdobramentos do golpe que sofreu recentemente, quando teve suas contas bancárias esvaziadas.

O apresentador afirmou que já registrou boletim de ocorrência e está em contato com o banco para tentar reaver parte do valor perdido.

“Cheguei no Rio, fui lá na delegacia, fiz o boletim de ocorrência e agora é dar o B.O. para o pessoal do banco e eles resolverem isso”, explicou nos Stories do Instagram.

Apesar do prejuízo, o influenciador demonstrou tranquilidade e adotou um tom reflexivo sobre o que realmente importa em sua vida neste momento.

Segundo ele, o motivo da calma em meio ao transtorno tem relação com perdas pessoais recentes. “E muita gente me perguntando assim: ‘Nossa, mas você está tão calmo, né? Pegaram o seu dinheiro todo’... Que nem era muito”, comentou com bom humor.

Em seguida, desabafou: “Eu perdi duas amigas em menos de meses. Perdi a Preta e, depois de um mês, perdi minha grande amiga de infância. Então, assim, eu sei que estou sem dinheiro, que deu merda, mas, não vou ficar me desesperando, não. Porque tem sempre coisa pior. Perder um amigo sempre é pior. O dinheiro a gente corre atrás”.

Além do golpe, Gominho revelou estar lidando com uma possível conjuntivite, motivo pelo qual decidiu se afastar do trabalho momentaneamente. “E ainda está para vir uma conjuntivite, tá? Desde ontem à tarde começou [a irritação]. Eu tô numa... Tô ótima”, brincou.

Sem celular desde o ocorrido, ele tem recorrido a soluções alternativas para manter contato com amigos e familiares.

“Eu tenho conversado com as pessoas pelo Apple Watch, consigo usar ele como celular. Eu fico com fone, respondo as pessoas por SMS. Estou muito anos 2000”, contou, entre risos. “Ai, tem que rir para não chorar”, brincou.