Teve as contas invadidas como Gominho? Saiba o que fazer! - (crédito: TV Globo/Divulgação)

Gominho sofreu, recentemente, um golpe e teve suas contas bancárias esvaziadas. Os bandidos ainda fizeram empréstimos no nome do famoso. De acordo com o advogado especializado em Direito Bancário, Daniel Romano Hajaj, o banco terá que ressarcir o apresentador.

"Os bancos têm que zelar pela segurança das contas e dos serviços prestados aos seus clientes. No caso dele, além de devolver o dinheiro que foi retirado, o banco deve cancelar o empréstimo feito pelos bandidos", esclarece.

Além do valor material, Gominho pode pedir danos morais. "Caso seja necessário uma intervenção judicial, o banco pode ser condenado pelos danos morais causados, já que houve uma falha na prestação dos serviços prestados", afirma.

O advogado orienta o que fazer caso você tenh a conta invadida por criminosos. "O consumidor deve, sempre, registrar boletim de ocorrência, e hoje, pode ser feito on-line. Abrir uma contestação no banco, seja no SAC, seja na ouvidoria e reclamações no Banco Central, consumidor.gov e Reclame Aqui", destaca.

Daniel Romano Hajaj fez recomendações para que você não seja vítima de fraude bancária. "Nunca clicar em qualquer link recebido por mensagem; sempre acompanhar as movimentações em sua conta corrente; limitar valores para transferência, limitar valores para pagamento por aproximação; sempre questionar o banco qualquer movimentação suspeita e anotar o número do protocolo", conclui.