Pai de Beyoncé diz que traficantes do Rio fizeram clipe ser engavetado - (crédito: Reprodução/Divulgação)

Mathew Knowles, pai e ex-empresário de Beyoncé, quebrou o silêncio sobre um dos maiores mistérios da carreira da cantora: o motivo pelo qual o clipe de “Put It in a Love Song”, parceria com Alicia Keys, nunca chegou ao público.

Em entrevista ao apresentador Carlos King, divulgada nesta terça-feira (7), ele revelou que a produção enfrentou problemas com criminosos durante as filmagens no Brasil.

As gravações ocorreram em 2010, na Favela Santa Marta, zona sul do Rio de Janeiro, e reuniram Beyoncé e Alicia em cenas vibrantes sobre uma laje. No entanto, segundo Knowles, o local gerou tensão.

"A Sony não tinha pagado os bandidos, e as duas tiveram que sair de lá de helicóptero", afirmou. A declaração causou repercussão imediata, já que o verdadeiro motivo por trás do engavetamento do clipe nunca havia sido confirmado oficialmente.

Segundo o empresário, o caso foi abafado. "Tem muita coisa de que as pessoas não sabem", comentou. "Isso foi o que realmente aconteceu e, por isso, ninguém falou sobre o motivo." Até o momento, nem a gravadora Sony, nem Beyoncé ou Alicia Keys se manifestaram sobre a fala de Mathew.

Apesar do mistério, Alicia chegou a comentar brevemente sobre o clipe em 2016, durante uma entrevista.

"Nos divertimos muito fazendo o clipe, foi uma loucura no Brasil [...] Mas o clipe simplesmente não capturou a energia que eu acho que realmente pretendíamos. Nós simplesmente sentimos que era melhor apenas segurar, então fizemos isso."