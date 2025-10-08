Marido de Maíra Cardi é hospitalizado e festa de casamento é paralizada - (crédito: Reprodução/Instagram)

Durante a celebração da renovação de votos com Thiago Nigro, Maíra Cardi deixou os fãs surpresos ao anunciar que o marido precisou ser internado.

O coach financeiro passou mal justamente na terça-feira (7), data em que completava 35 anos, e o evento, que havia sido planejado para durar cinco dias, precisou ser interrompido.

Nas redes sociais, a influenciadora de 42 anos compartilhou detalhes sobre o estado do marido. Segundo ela, Thiago deverá passar por uma cirurgia.

Em um dos Stories, Maíra publicou uma imagem em que o empresário aparece com a perna esquerda enfaixada, da coxa até a canela, e desabafou: “Laudo do noivo: está todo enfaixado e terá que operar! Mas, em nome de Jesus, eu creio em um Deus de milagres e vamos mudar esse quadro”.

Apesar da comoção nas redes, ela optou por não revelar o diagnóstico nem as causas da internação. Até o momento, a assessoria de imprensa da ex-BBB não emitiu comunicado oficial a respeito do ocorrido.

Já Thiago Nigro utilizou seu perfil para comentar o contratempo com bom humor e reflexão. Deitado no leito do hospital, ele publicou: “Que dia legal pra vir parar aqui…”, ironizou. Logo depois, compartilhou uma mensagem de gratidão pelo novo ciclo.

“Hoje completo 35 anos. Só tenho a agradecer a Deus por todas as possibilidades que tive em minha vida. Estou entrando no segundo terço da minha vida, e espero retribuir e multiplicar o que recebi com meus familiares, amigos e vocês que me seguem por aqui”.