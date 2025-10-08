Vini Jr. é exposto por modelo após fotos nu: 'Maníaco'

Após a modelo Day Magalhães vir a público com supostas conversas trocadas com Vini Jr., novas declarações ganharam destaque — desta vez, de Anna Silva, modelo que afirma ter recebido fotos íntimas do atleta.

Durante uma entrevista ao "Jornal das Celebridades", da LeoDias TV, exibida na terça-feira (7), Anna detalhou como aconteciam as interações.

"Ele não consegue ter um diálogo, é difícil. Falava, 'estou descansando', aí já mandava foto deitado e eu falava: 'você está sempre em ação'. Ele mandava uma foto do órgão (sexual) dele", revelou.

Além disso, a modelo fez duras críticas ao comportamento de Vini, dizendo que ele insistia em manter um tom sexual nas conversas, mesmo após seus pedidos para mudar o rumo do papo.

"Eu falei pra ele, sou uma pessoa sapiosexual, gosto de ter conversas, de assunto. Não gosto de uma pessoa que só fica falando de putaria comigo. Não gosto desse tipo de teor de conversa. Por mais que eu falasse, ele continuava porque é uma pessoa que não tem assunto mesmo", afirmou.

Em tom mais incisivo, Anna chegou a comparar a postura do jogador à de um maníaco durante uma conversa via WhastApp.

“(…) Eu não sou o tipo de mulher que vai ficar te mandando vídeo sendo que você não fez nada pra merecer um vídeo meu, entendeu? Você me chama quando bem entende e me chama pra um vídeo? Mais fácil você assinar um OnlyFans, ver um XVideos, entendeu? Porque pra mim isso já passa a ser coisa de maníaco, de verdade”, disse ela ao craque do Real Madrid.