Após rasteira de Vini Jr, Virginia estaria tentando reconquistar Zé Felipe

O breve envolvimento entre Virginia Fonseca e Vini Jr. chegou ao fim em meio a uma série de polêmicas. A relação esfriou logo após o vazamento de conversas comprometedoras do jogador com outras mulheres, mesmo enquanto se aproximava da influenciadora.

Fontes ouvidas pela coluna de Fábia Oliveira afirmam que Virginia já teria tomado a decisão de seguir em frente. Segundo pessoas próximas, ela confidenciou a amigos que resolveu “abrir mão” do atleta por estar sentindo falta da convivência familiar que tinha antes.

Há quem diga que, após esse capítulo turbulento, Virginia cogita retomar a história com Zé Felipe. O cantor, que atualmente estaria vivendo um affair com Ana Castela, foi casado com a apresentadora por cinco anos — período em que os dois tiveram três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

A influenciadora, no entanto, nunca confirmou que havia algo sério com o atacante do Real Madrid. Em recente conversa com Leo Dias, ela foi direta ao minimizar o romance: “Eu e o Vini estávamos apenas nos conhecendo, né? Não tinha nada sério, e agora não temos mais nada! Nem algo sério, nem algo não sério”.

Ainda assim, o episódio dos prints divulgados parece ter sido o ponto final da relação que, segundo os envolvidos, sequer chegou a se firmar.