Casais famosos que reatam após traição dão certo? Especialista diz se perdão é possível - (crédito: Reprodução/Instagram)

Casos de traição sempre geram repercussão, mas quando envolvem figuras públicas, a exposição se torna ainda mais intensa. Mesmo assim, alguns casais famosos conseguiram superar episódios de infidelidade e recomeçar.

Para a educadora sexual Rosana Labyus, o perdão, nesses casos, só é verdadeiro quando há consciência, responsabilidade e um esforço real de reconstrução. “Perdoar não é esquecer o que aconteceu, e sim decidir olhar para o futuro com base em novos acordos. É um processo de maturidade e não de negação”, afirma.

Entre os exemplos mais conhecidos estão Beyoncé e Jay-Z, que transformaram a dor em arte e reconstruíram o relacionamento após a exposição da traição do rapper. Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso também enfrentaram um período difícil, marcado por separação e muita pressão pública, antes de decidirem reatar.

Já Scheila Carvalho e Tony Salles demonstraram publicamente que a escolha pelo perdão pode coexistir com a reconstrução de uma nova fase a dois. “Cada casal tem sua própria dinâmica e o motivo pelo qual decide continuar. O importante é que ambos queiram reconstruir de forma consciente, sem que o perdão se torne sinônimo de submissão”, pontua Rosana.

A especialista explica que, embora seja possível perdoar uma traição, isso requer tempo, honestidade e autoconhecimento.

“A confiança é como um cristal: uma vez quebrada, não volta a ser a mesma, mas pode se transformar em algo novo, mais sólido, se houver verdade e compromisso. Para isso, o casal precisa estar disposto a conversar profundamente sobre o que aconteceu, o que levou à traição e o que ambos desejam a partir dali”, explica.

Rosana alerta que a traição, muitas vezes, revela problemas que já existiam antes. “Ela não é a causa do rompimento, mas o sintoma de algo que foi negligenciado. É preciso entender o que estava faltando na relação, comunicação, afeto, desejo ou reconhecimento. Só assim é possível evitar que a história se repita.”

Para casais que enfrentam uma crise de confiança, a educadora recomenda cinco atitudes fundamentais.

Primeiro, assumir o erro sem justificativas, já que o arrependimento precisa ser genuíno e acompanhado de mudança de comportamento.



Em seguida, comunicar-se com transparência, mesmo sobre assuntos desconfortáveis.

Buscar ajuda profissional, como terapia de casal, para entender emoções e limites, também é um passo importante.



Além disso, é essencial respeitar o tempo do outro, pois o perdão não acontece da noite para o dia.

Por fim, criar novos pactos: redefinir o que é fidelidade e o que cada um espera da relação daqui em diante.

Para Rosana, o perdão só é saudável quando não anula a individualidade. “Se a pessoa traída precisa diminuir sua dor para manter o outro, isso não é perdão, é autoabandono. O perdão verdadeiro acontece quando existe respeito mútuo, amor próprio e desejo sincero de reconstruir a história.”

Apesar das aparências, os recomeços entre celebridades mostram que, mesmo sob os holofotes, a dinâmica do perdão é profundamente humana.

“O amor pode resistir à traição, mas ele só sobrevive se for reconstruído com verdade. Caso contrário, o que resta é apenas a ilusão de um relacionamento restaurado”, conclui Rosana.