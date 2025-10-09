Simaria é exposta após detonar Maiara e Maraisa e rixa vem à tona - (crédito: Instagram/Band)

Maiara e Maraisa deram o que falar nas redes sociais após alfinetarem Simaria, ex-dupla de Simone Mendes, durante o especial Band FM De Pertinho, exibido na noite desta terça-feira (7).

A polêmica começou quando uma das apresentadoras relembrou uma antiga fofoca envolvendo as sertanejas, dita por uma cantora famosa, sem mencionar nomes.

Segundo o relato, essa artista teria comentado que Maiara e Maraisa eram "muito bregas, muito cafonas". Foi o suficiente para Maiara reagir de forma direta.

“É melhor não falar o nome”, disse, mas logo soltou pistas que não deixaram margem para dúvidas sobre quem seria a autora da crítica.

Com Leo Dias presente na plateia, as cantoras mencionaram que a tal artista "tocava piano", fazendo referência a um episódio marcante em que Simaria fingiu tocar o instrumento no corpo do próprio jornalista.

“Ela falou para uma amiga minha e a minha amiga defendeu. Não foi só para Rose não, ela falou para outras. Dá para imaginar quem é a sem noção”, disparou Maiara, sem conter a irritação.

A apresentadora do programa entrou na conversa e adicionou mais pistas. Contou que a cantora em questão fazia parte de uma dupla e que “a irmã dela faz muito sucesso”, o que reforçou ainda mais a identificação do público com Simaria.