Vini Jr. começa limpeza de imagem após viver pesadelo midiático

Vini Jr. decidiu se pronunciar publicamente após ser alvo de críticas e polêmicas envolvendo seu nome e o breve affair com Virginia Fonseca.

Em meio à repercussão das acusações feitas pelas modelos Day Magalhães e Anna Silva, o atacante do Real Madrid usou suas redes sociais nesta quarta-feira (9) para pedir desculpas à influenciadora, com quem vinha mantendo uma relação discreta.

O jogador iniciou o texto reconhecendo que passou por um momento de autorreflexão.

“Todos nós passamos por momentos que nos fazem refletir e crescer. Recentemente, vivi uma situação que me fez olhar pra dentro, reconhecer atitudes que não representaram quem quero ser e o tipo de relação que quero construir. A Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes", escreveu.

Vini também relembrou o envolvimento com Virginia e destacou os esforços que ela fez para manter a conexão entre os dois.

"Desde que nos conhecemos, ela foi três vezes a Madri pra me ver, deixando a rotina dela, os compromissos e a vida dela só pra estar comigo. Conheci uma mãe admirável, uma parceira incrível. Mesmo que ainda não fôssemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera. Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei", continuou.

Em tom de arrependimento, o atacante reforçou que deseja virar a página com maturidade e respeito.

"Por isso, quero pedir desculpas publicamente, com o coração aberto, porque entendi que relação de verdade só existe quando há respeito, confiança e transparência. A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras, sem brigas, sem máscaras. Com muito amor, carinho e respeito", concluiu.

É importante lembrar que o envolvimento entre Vini Jr. e Virginia Fonseca chegou ao fim após a divulgação de conversas comprometedoras do jogador com outra mulher. Os prints, que viralizaram nas redes sociais, mostravam uma troca de mensagens entre o atleta e a modelo brasileira Day Magalhães.

Day afirma que o jogador estava flertando e combinando relações sexuais via chamada de vídeo enquanto ele posava publicamente com Virginia. Anna Silva, por sua vez, acusou o jogador de ser um "maníaco" por sempre pedir e enviar fotos pornográficas.