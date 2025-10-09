Motivo de Vini Jr. pedir desculpas públicas à Virginia vem à tona; veja - (crédito: Reprodução/Instagram)

Vinicius Jr., de 25 anos, se pronunciou publicamente sobre o fim do envolvimento com Virginia Fonseca, 26, e surpreendeu ao publicar um desabafo nas redes sociais na última quarta-feira (8).

Na mensagem, o jogador reconhece erros, elogia a influenciadora e afirma que deseja “zerar tudo” em relação ao breve romance dos dois.

De acordo com informações apuradas pelo colunista Lucas Pasin, o atacante do Real Madrid estaria intensamente envolvido emocionalmente com Virginia.

“Ele está de quatro por ela”, revelou uma fonte próxima ao atleta. O pedido de desculpas, inclusive, teria sido motivado após Virginia bloqueá-lo no WhatsApp, o que o deixou bastante abalado.

Fontes ouvidas pela coluna afirmam que o jogador ficou frustrado com a forma como tudo terminou. Virginia teria colocado um ponto final na relação sem abrir espaço para conversas ou tentativas de reconciliação, o que o teria levado a agir por impulso com a publicação da carta aberta.

Apesar do sentimento exposto, pessoas próximas ao atleta relatam que o entorno profissional de Vini Jr. não aprovava o romance, preferindo que ele se afastasse de polêmicas envolvendo sua vida pessoal. Ainda assim, o jogador estaria demonstrando, discretamente, que os sentimentos por Virginia não desapareceram.

A decisão de tornar o pedido público teria sido estratégica. Segundo apurou a coluna, o gesto inesperado pegou Virginia de surpresa — exatamente como o jogador queria. A ação teria sido vista por ele como uma tentativa de mostrar arrependimento sincero e reabrir o diálogo.

O término do affair foi confirmado por Virginia Fonseca por meio de sua assessoria e em declarações recentes à imprensa. A separação aconteceu logo após a divulgação de conversas íntimas entre Vinicius Jr. e a modelo Day Magalhães, o que gerou grande repercussão nas redes sociais.