Poliana Rocha faz desabafo comovente após pet de estimação sumir

Poliana Rocha, jornalista e esposa do cantor Leonardo, usou as redes sociais na noite desta quarta-feira (8/10) para fazer um apelo emocionado. Visivelmente abalada, ela revelou que o cachorro da família, Snow, desapareceu no período da tarde e, até o momento, não foi encontrado.

O sumiço do pet foi notado por volta das 18h30, quando Poliana se preparava para alimentá-lo e percebeu que ele não estava no local de costume. Desde então, a influenciadora tem mobilizado os moradores do condomínio onde mora na tentativa de localizar o animal.

Em seu perfil no Instagram, ela pediu a colaboração de quem possa ter visto o cachorro pelas redondezas.

“Tô passando aqui pra pedir, por gentileza, de que quem for aqui do condomínio que tiver visto o Snow em alguma casa ou em algum lugar, para entrar em contato comigo, através do direct. O Snow já mora com a gente há algum tempo, é o nosso cachorrinho de estimação”, disse, aflita.

A influenciadora contou ainda que o animal usava um dispositivo de rastreamento, instalado justamente para casos como esse. No entanto, ao tentar localizá-lo pelo aplicativo, recebeu a mensagem “sem sinal”, o que dificultou as buscas.

Comovida, Poliana reforçou o pedido de ajuda com um desabafo: “Tô tentando manter a calma e o equilíbrio emocional”. E finalizou: “Então, peço pra vocês que quem tiver notícias do Snow para entrar em contato que estou ansiosamente esperando”.







