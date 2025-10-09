Gominho recebe apoio financeiro de amigos após sofrer golpe bancário

O influenciador Gominho usou as redes sociais nesta terça-feira (7/10) para relatar ter sido vítima de um golpe bancário que zerou suas contas.

Abalado com a situação, ele revelou que recebeu apoio financeiro de amigos próximos, mas fez questão de esclarecer que não pediu dinheiro a ninguém.

Em um desabafo sincero, Gominho agradeceu publicamente aqueles que estenderam a mão nesse momento delicado.

“Quero agradecer imensamente a Rodrigo Branco, que nunca me desamparou na vida, desde que ele me colocou na televisão. Quero agradecer a Astrid Fontenelle e a Shantal, que me mandaram dinheiro, porque eu estava sem dinheiro real”, contou.

O apresentador explicou que já iniciou o processo junto ao banco para tentar recuperar o valor perdido.

“Eu dei a entrada na documentação e agora estou em contato com o banco para poder resolver as questões para eles me devolverem o meu dinheiro. E eu fiquei sem dinheiro, mesmo. Estou sem celular, não tenho pix, estou com cartão de débito emprestado. O povo estava achando que era brincadeira”, relatou.

Mesmo tendo recebido ajuda, ele reforçou que a iniciativa partiu dos amigos e que não pediu recursos a ninguém.

“Mas eu quero agradecer a esses amigos que me salvaram do sufoco mesmo. Para quem fica perguntando: ‘Mas seus amigos mandaram dinheiro?’ Gente, eu não pedi dinheiro a ninguém. Eu tenho pavor de pedir as coisas às pessoas. Emprego, eu peço”, declarou.

Determinado a se reerguer, Gominho revelou que está em busca de novas oportunidades de trabalho.

“Inclusive, estou pedindo emprego a todo mundo. Quem puder me contratar para fazer coisas, me contrate, mas dinheiro eu não peço. Essas pessoas que me mandaram são amigos muito queridos, muito próximos. Mas eu não quero nada de ninguém”, reiterou.

“Eu só quero o que é meu, que é meu talento para trabalhar. Dinheiro dos outros eu não quero. E também nem espero nada de ninguém, viu, que isso é uma coisa que eu aprendi cedo na vida: infelizmente, ou felizmente, eu não espero nada de ninguém”, finalizou.