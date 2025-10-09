Casa de Vini Jr. pega fogo e destruição toma conta; saiba motivo!

A casa de Vinicius Junior, atacante do Real Madrid, sofreu um princípio de incêndio nesta quinta-feira (10) após uma falha elétrica na sauna localizada no porão do imóvel.

A residência, situada em La Moraleja, bairro nobre da cidade de Alcobendas, na região metropolitana de Madri, foi tomada por uma intensa fumaça que atingiu dois andares. Felizmente, ninguém se feriu.

Segundo informações divulgadas pelo jornal espanhol Marca e confirmadas pelo jornal O Globo, o curto-circuito causou a destruição completa da sauna.

Equipes do Corpo de Bombeiros da Comunidade de Madri foram acionadas e conseguiram conter as chamas rapidamente, além de ventilar os ambientes afetados pela fumaça.

As primeiras apurações indicam que o incidente foi provocado por uma falha elétrica. Por volta das 12h, no horário local (7h da manhã, no horário de Brasília), os bombeiros deixaram o local após controlar totalmente a situação.

No momento do ocorrido, Vini Jr. não estava em casa. O jogador, de 25 anos, se encontra na Coreia do Sul com a Seleção Brasileira, onde se prepara para o amistoso contra os sul-coreanos marcado para esta sexta-feira (10), às 8h (horário de Brasília), como parte da agenda de preparação para a Copa do Mundo de 2026.