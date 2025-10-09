Humberto Carrão surge de mãos dadas e abraçado com Wagner Moura

Humberto Carrão, de 34 anos, movimentou as redes sociais nesta quarta-feira (8) ao publicar uma série de fotos ao lado do também ator Wagner Moura, 49.
Os dois aparecem abraçados e descontraídos em um sofá, em clima de amizade e leveza. “Costelinhas”, escreveu Carrão na legenda, ao som de “Baile Inolvidable”, de Bad Bunny.
A publicação rapidamente viralizou e agitou os comentários. “Significado de tanto faz”, brincou uma seguidora. Outra internauta entrou na onda: “Meus dois namorados”.
Além da dupla, os cliques também registraram a presença das atrizes Vanessa Cardoso e Bella Camero, completando o encontro entre amigos do audiovisual.
O registro também gerou repercussão entre cinéfilos, especialmente pela trajetória dos atores no cinema brasileiro.
“Morro que Humberto tem um Oscar coletivo e Wagner vai ter um individual, amizade mais pesada do cinema nacional”, escreveu uma fã, destacando o protagonismo dos dois em produções de prestígio.
