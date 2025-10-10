Rosiane Pinheiro conta como escapou da morte após ser escravizada e abusada - (crédito: Instagram)

Rosiane Pinheiro emocionou os seguidores ao abrir o coração nas redes sociais sobre episódios marcantes de sua vida. A atriz e dançarina fez um desabafo profundo ao relatar violências sofridas desde a infância, além de situações de racismo, traições e abusos que deixaram marcas ao longo dos anos.

Em seu relato, Rosiane contou que viveu anos de sofrimento e maus-tratos nas mãos da própria madrasta. “Queimaram minha boca com uma colher quente, batiam minha cabeça na parede, me chutavam no chão pra eu fazer as tarefas de casa. Eu era só uma criança”, desabafou.

A artista também revelou ter enfrentado rejeição antes mesmo de nascer. “Minha mãe não me quis. Tentou me abortar. Eu luto desde o ventre”, declarou.

Segundo ela, as agressões não pararam por aí — Rosiane relatou que foi vítima de abusos sexuais cometidos pelos filhos da madrasta, ainda na infância, e que nunca recebeu proteção. “Eu gritava, chorava, e ninguém fazia nada. Fingiam que não viam. Fui abusada dentro da própria casa”, disse.

Além dos traumas da infância, a dançarina denunciou situações de violência em seu casamento, incluindo ameaças e tentativa de homicídio.

“Ele jogou o carro na minha direção e gritou: ‘Agora eu vou te matar’. Eu só não morri porque Deus não deixou. Fiquei hospitalizada por meses”, contou.

Ao explicar por que decidiu tornar pública sua história, Rosiane afirmou que não suporta mais o peso do silêncio. “As pessoas me julgam sem saber o que vivi. Eu calei por muitos anos, mas agora eu preciso falar. Cansei de carregar tanta dor sozinha”, concluiu.