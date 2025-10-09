MC Memê se lança nas plataformas adultas e crava: 'Real e explícito'

Ame Yasmin, mais conhecida como MC Memê, acaba de estrear no universo +18.

A funkeira, que já chamava atenção pelas letras ousadas e os clipes recheados de sensualidade, decidiu lançar perfis nas plataformas adultas Privacy e FanFever, seguindo os passos de nomes como MC Mirella, MC Pipokinha e Tati Zaqui.

Com mais de 100 mídias íntimas e picantes postadas logo na estreia, ela diz que não entrou só pelo dinheiro, mas por ser exibicionista. "Gosto de provocar e me mostrar. Sempre fui muito sensual e exibida. É sobre isso", dispara MC Memê.

"O dinheiro é bom, mas é meu fetiche mesmo. Os homens vão me conhecer agora além dos clipes e das letras. Meu conteúdo é real e explícito”.

E não para por aí: MC Memê promete manter uma relação íntima e exclusiva com seus assinantes no chat, com respostas diretas, conversas picantes, vídeos sob demanda, fetiches personalizados e muita interação caliente.

"Quero que quem me acompanha se sinta parte da minha vida, da minha intimidade. Nasce a nova namoradinha do Brasil (risos). Gosto de provocar, gosto de saber o que eles querem. E se for dentro dos meus limites, eu vou entregar. Já gravei de tudo e agora vou convocar as amiguinhas”, adianta.

A polêmica também ganha força por outro motivo: MC Memê afirma ser filha de Christian Daniel Nicola, pai biológico do cantor MC Daniel, com quem ela diz compartilhar o sangue. Apesar da relação ainda não ser reconhecida publicamente, a artista está certa de suas origens.

“É um fato que carrego comigo. Eu e minha mãe temos certeza de que ele é meu pai, mas não queremos nada dele. Nossa relação é superficial. Mas meu sangue é quente, artístico e polêmico, assim como o Daniel", brinca.

“Me considero uma versão feminina dele, mas não temos contato. Não quero nada dele também”.

Com a estreia, MC Memê deve faturar R$ 50 mil com seus vídeos íntimos. Essa é a previsão de uma das plataformas.

"Chegou minha hora. Se eu já causava com as minhas letras, imagina agora com os meus vídeos? Vai ter proibidão no palco e fora dele. Me inspirei muito nas famosas do funk e em breve quero gravar pegação com elas”, revela.