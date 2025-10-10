Ex-companheiras de Militão se unem em podcast e detonam jogador - (crédito: Youtube/Reprodução)

Karoline Lima e Cássia Lourenço, ambas ex-companheiras de Éder Militão, participaram do podcast PodDelas nesta quinta-feira (9).

Durante a entrevista, ao serem questionadas sobre o maior arrependimento da vida, as influenciadoras caíram na risada — dando a entender que o jogador teve papel central no antigo atrito entre elas.

Sem mencionar diretamente o nome de Militão, as duas deixaram claro que o envolvimento com o atleta foi o ponto de partida para o desentendimento.

Karoline refletiu sobre sua própria postura: “O arrependimento é o motivo que causou tudo isso [briga entre as duas]. É um arrependimento pra mim porque eu me deixo muito me levar. Eu poderia ter levado a situação de uma forma e levei da pior forma possível”.

As influenciadoras, que passaram um período afastadas, passaram a se reaproximar recentemente — o que dividiu opiniões nas redes sociais.

Seguidores comentaram: “Forçaram demais”, escreveu uma internauta. “O conteúdo delas é esse homem?”, questionou outra. “Elas tentando imitar a Bruna Marquezine, QUE MICO!”, criticou uma terceira. “Quiseram refazer o ‘um livramento’ da Blogueirinha com a Bruna, mas ficou super forçado”, acrescentou outra usuária.