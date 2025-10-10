Belo debocha de Virginia Fonseca em show e surpreende fãs

Belo entrou no clima dos memes que tomaram conta da internet nos últimos dias e divertiu o público ao imitar a famosa “agachadinha” de Virginia Fonseca.

O momento aconteceu durante uma de suas apresentações recentes e foi registrado em vídeo que logo se espalhou pelas redes sociais.

O passo, que viralizou após ser feito por Virginia durante a coroação da Grande Rio, foi reproduzido pelo pagodeiro de forma descontraída, arrancando risos e aplausos da plateia.

Nas redes sociais, a reação dos internautas foi mista. “Até o Belo entrando na onda das brincadeiras kkkkkk”, comentou uma seguidora. Outro perfil destacou o contraste: “Rica é ela. Eu aqui acordando cedo pra trabalhar”.

Houve também quem saísse em defesa da influenciadora, exaltando sua capacidade de transformar a repercussão em visibilidade.

“Virginia arrasou! Ganhou milhões com esses memes. Ela só ganhou engajamento! Agora está entregando tudo no samba. É milionária, tá nem aí para as risadas kkkk”, afirmou uma internauta.

Virginia se pronuncia pela primeira vez sobre 'agachadinha' viral

Virginia Fonseca, de 26 anos, resolveu se pronunciar após receber críticas por sua performance no samba durante a cerimônia de coroação como rainha de bateria da Grande Rio.

A influenciadora, que assumirá o posto no Carnaval 2026, rebateu os comentários negativos e esclareceu detalhes sobre a famosa "agachadinha", que acabou virando meme nas redes sociais.

Virginia explicou que o movimento de agachar enquanto sambava, que gerou parte das críticas, foi orientado por Luciene Santinha, 41, líder das passistas da escola.

“Tem noção de que tá todo mundo fazendo [a agachadinha] há anos? É da escola, as passistas fazem. A Santinha me passou. Tem trechos que são coreografias. Eu fiz e agora todo mundo faz, entendeu?”, justificou.

A influenciadora também destacou que os comentários negativos não a abalam, apesar da repercussão nas redes sociais. “Vocês [amigos dela] ficam bravos, mas eu não fico”, afirmou, mostrando segurança diante das críticas.