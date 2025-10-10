MC Carol cai no choro ao desabafar sobre ataques: 'Difícil ser mulher'

Na noite desta quinta-feira (9/10), MC Carol emocionou seus seguidores ao surgir chorando nos Stories do Instagram. A cantora fez um desabafo sincero sobre os desafios enfrentados em sua trajetória no funk, especialmente por ser uma mulher negra que canta letras do estilo “proibidão”.

“Vocês não sabem o quanto é difícil ser mulher e cantar as coisas que eu canto. Vocês não têm noção das coisas que eu ouço. Desde lá de trás, desde quando eu comecei”, afirmou a funkeira, em meio às lágrimas.

Em seguida, relembrou a caminhada solitária até conquistar espaço no cenário musical: “Nunca tive apoio de ninguém, nunca. Nunca tive apoio de ninguém e, mesmo assim, sozinha, eu acreditei em mim, acreditei que ia dar em algum lugar, que eu ia conquistar minha independência”.

Ainda emocionada, Carol destacou que, mesmo com todas as conquistas, seu trabalho continua sendo subestimado por parte do público.

“Isso aconteceu só que, até hoje, mesmo com o funk, com o que canto, tendo me dado coisas que eu não ia conseguir de outra forma, mesmo eu ajudando um monte de gente, mesmo assim, meu trabalho não é visto como trabalho. É visto como diversão, safadeza”, desabafou.

“E não adianta o que eu faça, o que eu fale, não adianta. Eu ainda dei algumas entrevistas que eu estava entrando no mundo da atuação pra ter mais respeito, mas a mulher preta, dentro da arte, da música, da atuação, ela não tem respeito. As pessoas não sabem separar o que é a artista no palco e a pessoa”, completou.

A cantora também compartilhou ataques que já sofreu ao longo da carreira:

“Eu já ouvi de tudo nessa vida! Ouvi de pessoas que depende de mim que meu dinheiro é sujo, meu dinheiro é do diabo, que foi o diabo que me deu a minha casa e meu carro, que não adianta eu ter uma mansão se eu não terminei a escola, fui chamada de burra, de MC falida”, contou.

Apesar do momento delicado, MC Carol revelou que foi surpreendida com uma onda de carinho. “Hoje eu recebi umas 500 mensagens e ligação de carinho e afeto! Eu não imaginava que tanta gente gostava de mim e se importava!”, pontuou.

“Às vezes, nós, artistas, nos trancamos num mundo e só deixamos apenas um intermediário dizer o que tá rolando. E, às vezes, o intermediário não passa a real realidade. e, com o passar do tempo, a gente começa meio que acreditar que a gente não é importante que a gente não presta, e outras coisas piores! Mas essas mensagens acalmaram meu coração! Obrigada, pessoal”.

Por fim, a artista informou que seguirá com sua agenda e pediu orações dos fãs. “Vou descansar meu corpo e minha mente agora. Porque amanhã eu viajo cedo para Brasília! Amanhã, vou colocar o meu melhor look e vou fazer um show muito lindo para vocês. Rezem/orem por mim”, concluiu MC Carol.