Vini Jr. faz Virginia se tornar a pessoa mais pesquisada do Google; saiba como! - (crédito: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca atingiu um novo marco no mundo digital ao se tornar a pessoa mais pesquisada do Google na noite de quarta-feira (8).

O feito aconteceu após o jogador Vini Jr., com quem viveu um breve romance, divulgar uma carta aberta pedindo desculpas à influenciadora, o que levou milhões de pessoas a quererem saber mais sobre ela.

De acordo com o Google Trends, o interesse pelo nome de Virginia disparou em poucas horas.

Às 21h16, as buscas marcavam 52 pontos; às 21h32, já somavam 75; e, às 23h08 — logo após a resposta dela nas redes sociais —, o índice atingiu o pico máximo de 100 pontos, que representa o maior nível de popularidade possível na plataforma.

O domínio da influenciadora foi absoluto: no mesmo ranking, Vini Jr. apareceu com 18 pontos, Zé Felipe, ex-marido de Virginia, marcou 9, e Ana Castela, apontada como atual affair do cantor, ficou com apenas 6.

Além do recorde de buscas, Virginia, de 26 anos, também viu seus números crescerem exponencialmente nas redes sociais. Na madrugada desta sexta-feira (10), ela ultrapassou a marca de 53 milhões de seguidores no Instagram, consolidando-se como uma das maiores influenciadoras do país.

O aumento impressionante ocorreu em meio à repercussão do término com Vini Jr., de 25, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira.