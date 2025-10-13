Caio Castro tem intimidade exposta por Kamila Simioni após affair

Kamila Simioni deixou os seguidores em choque ao revelar, durante a gravação do podcast "Sem Filtro", que já viveu um envolvimento íntimo com o ator Caio Castro.

A influenciadora digital, conhecida por sua sinceridade e personalidade marcante, surpreendeu ao mencionar o episódio durante uma brincadeira no programa apresentado por Luiza Ambiel.

O jogo consistia em escolher nomes de celebridades e responder se os levariam ou não para a banheira. Quando o nome de Caio surgiu, Kamila não hesitou: “Levaria e já levei”, disparou, arrancando reações de surpresa da apresentadora e da equipe presente na gravação.

Segundo Kamila, o encontro aconteceu de forma discreta, longe das câmeras e do burburinho das redes sociais. Ela contou que a noite entre os dois se passou no apartamento do ator.

A influenciadora também aproveitou o momento para elogiar o ator, deixando claro que a experiência ficou marcada em sua memória.

“Está no top 3”, confessou, ao falar sobre seu ranking pessoal de melhores experiências íntimas. Embora tenha sido um encontro único, ela garantiu que valeu a pena: “Ficamos uma vez só, mas valeu a pena”.

Kamila ainda descreveu o comportamento de Caio durante o momento a dois e brincou com a intensidade do ator. “Ele transa contracenando”, disse a ex-participante de "A Fazenda".