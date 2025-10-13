Patrícia Abravanel faz chacota de Neymar ao vivo no SBT

Patrícia Abravanel causou burburinho ao fazer uma brincadeira envolvendo Neymar Jr. durante o "Programa Silvio Santos" exibido neste domingo (12).
A apresentadora aproveitou um momento de descontração no quadro de perguntas e respostas para alfinetar, de forma bem-humorada, a fama do jogador por “cair demais” nos gramados.
A pergunta feita ao público no estúdio era: “Qual é o profissional que sempre cai quando vai trabalhar?”. Foi então que Patrícia disparou: “O trabalho dele é cair, e não é o Neymar”, arrancando risadas da plateia com a piada.
Embora o comentário tenha sido recebido com bom humor no estúdio, nas redes sociais a reação foi mista.
Alguns fãs de Neymar encararam a fala como uma provocação desnecessária e criticaram a herdeira de Silvio Santos pela “cutucada” ao craque.
A Patrícia: "Qual é o profissional que sempre cai quando vai trabalhar? E não é o Neymar" ????? #ProgramaSilvioSantos— CHOQUEI (@choquei) October 13, 2025
pic.twitter.com/BNNaC36XLQ
