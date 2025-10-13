Tiago Iorc é hospitalizado às pressas e motivo vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

Tiago Iorc, de 39 anos, surpreendeu os fãs neste domingo (12) ao revelar que precisou ser internado às pressas após sofrer uma forte crise de hérnia de disco na região cervical.

O cantor compartilhou detalhes do episódio em suas redes sociais e alertou sobre os riscos de negligenciar a saúde postural.

De acordo com ele, o problema se desenvolveu ao longo dos anos, principalmente por conta de hábitos rotineiros.

“Por ser alto, por tocar violão, por ficar muito tempo no celular (nosso mal contemporâneo)... basicamente, por eu ficar com a cabeça baixa e o pescoço curvado por muito tempo”, explicou.

Essa não foi a primeira vez que o artista enfrentou uma crise relacionada à coluna. Há cerca de quatro anos, Tiago viveu situação parecida e chegou a receber indicação cirúrgica.

“Até me sugerido cirurgia mas felizmente consegui contornar com tratamentos menos invasivos. Com o tempo, fui me desleixando desses cuidados e caí na armadilha de achar que, por eu não estar sentindo dor, estava tudo bem. Mas esses erros posturais são cumulativos, e uma hora a conta chega. E chegou ontem, sem dó”, desabafou.

Para controlar a nova crise, o cantor permaneceu hospitalizado e recebeu injeções para conter a inflamação na cervical.

Mais do que relatar o episódio, Tiago aproveitou o momento para deixar um recado importante aos seguidores.

“A mensagem principal que quero deixar pra vocês é: cuidem do corpinho, cuidem da alimentação, cuidem da cabecinha. Cuidem da saúde de vocês! Esses cuidados diários previnem muitas coisas!”



