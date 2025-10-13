Mamma Bruschetta sofre acidente e é resgatada por bombeiros; entenda - (crédito: Reprodução/Band)

Mamma Bruschetta passou por um susto na madrugada desta segunda-feira (13) após sofrer um acidente doméstico.

A apresentadora precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e, posteriormente, compartilhou uma foto ao lado dos militares em seu perfil no Instagram.

Na publicação, Mamma fez questão de elogiar a atuação dos profissionais que a atenderam. “Queridos bombeiros que me acudiram no tombo que sofri na madrugada. Verdadeiros heróis”, escreveu na legenda, demonstrando gratidão pelo apoio no momento delicado.

Essa, no entanto, não foi a primeira vez que a artista enfrentou esse tipo de situação. Em julho do ano passado, ela também recorreu às redes sociais para contar que havia levado um tombo em casa e precisou da ajuda dos bombeiros para se levantar.

Na ocasião, Mamma manteve o bom humor ao relatar o ocorrido. “Hoje tomei um tombo em casa, talvez por estar madura [risos]. Graças a Deus, temos bombeiros e eles me resgataram do chão. Muito obrigada, queridos”, publicou, demonstrando leveza mesmo diante do imprevisto.