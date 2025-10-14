Banco aciona Márcio Garcia na Justiça e valor de dívida impressiona; veja!

Márcio Garcia enfrenta um novo capítulo delicado fora das telas.

O ator e apresentador foi acionado na Justiça pelo Banco Safra por conta de dívidas relacionadas à empresa ATcllor Química, da qual é apontado como sócio ao lado de Adriano Teixeira do Rosário. A companhia atua na fabricação de produtos voltados para limpeza de piscinas.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, o banco entrou com duas ações de execução contra a empresa e seus sócios.

Em um dos processos, a instituição financeira alega que a ATcllor contratou um empréstimo em abril de 2024 no valor de aproximadamente R$ 445 mil, mas deixou de quitar as parcelas, acumulando uma dívida desde junho de 2025.

Na segunda ação, o banco afirma que outro empréstimo, no valor de R$ 425 mil, foi feito em 2023 — e igualmente não foi pago integralmente. Ao todo, o Banco Safra cobra mais de R$ 760 mil referentes aos dois contratos não cumpridos.

Além da cobrança, o banco solicita que as contas de Márcio Garcia, Adriano e da empresa sejam penhoradas caso o valor não seja quitado dentro do prazo legal, que é de 15 dias a partir da notificação oficial.

Ainda conforme a coluna, Márcio Garcia já teria sido citado judicialmente nas duas ações em 29 de setembro de 2025. A expectativa agora é pela manifestação dos envolvidos dentro do prazo estipulado para evitar as sanções previstas. Até o momento, o ator não se pronunciou publicamente sobre o caso.