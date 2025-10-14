Mariana Xavier utiliza metrô e entra em pânico com superlotação: 'Igual sardinha'

A atriz Mariana Xavier usou as redes sociais nesta segunda-feira (13) para relatar uma experiência que muitos brasileiros vivem diariamente: o sufoco no transporte público.
Após participar de um evento, a artista optou por voltar para casa de metrô, mas enfrentou a superlotação no horário de pico.
“Tá puxado, MetrôRio”, desabafou nos Stories. “Voltei de metrô hoje, na hora do rush, cinco horas da tarde. Eu tenho o privilégio de não precisar andar de metrô sempre. Então, normalmente, quando pego metrô, não é nesse horário.”
Aos 45 anos, Mariana demonstrou empatia com a rotina do trabalhador carioca e aproveitou para fazer um apelo por melhorias.
“Hoje eu pude sentir na pele o que vive o trabalhador do Rio de Janeiro, que paga R$ 7,90 de passagem e vem espremido igual uma sardinha. Complicado, né? Vamos dar uma melhorada aí, hein?”, cobrou.
