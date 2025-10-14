Ex-jornalista do SBT sofre tentativa de assalto e relata momentos de terror

A jornalista e apresentadora Márcia Dantas, da Jovem Pan, relatou ter passado por momentos de pânico ao sofrer uma tentativa de assalto em São Paulo.

Chorando, ela contou nos stories do Instagram, na noite desta segunda-feira (13), que teve o vidro do carro quebrado enquanto passava sob um viaduto na região central da cidade.

“Acabei de sofrer uma tentativa de assalto. A película antifurto me salvou porque o bandido não estava armado. São Paulo está intragável. Que susto horroroso, que sensação de impotência”, desabafou a comunicadora.

Segundo Márcia, a reação foi instintiva. “Eu gritei. Não sabia o que fazer. Tentei andar e o carro não ia. Olhei pro lado pra ver se a pessoa ainda tava, não tinha mais ninguém. E aí comecei a buzinar igual a uma louca”, contou, ainda abalada com o episódio.

Logo após o ataque, ela parou em um posto de gasolina nas proximidades, onde ouviu de um funcionário que a prática é recorrente no local. “O funcionário do posto me falou: ‘A senhora não sabe? Aqui acontece isso todo dia. Ontem mesmo, um senhor teve o vidro quebrado e levaram o celular dele’”, relatou.

A jornalista agradeceu por não ter se ferido e por o filho não estar com ela no momento do crime. “Uma sensação horrorosa de impotência, um susto horrível. O coração acelerado… Agradecer a Deus por ter sido só o vidro, por não ter acontecido nada comigo. Mas é horrível essa sensação”, disse.

Em seguida, completou: “Eu estava indo buscar meu filho. Graças a Deus ele não estava comigo. Só fico pensando nisso. Deus nos livra das coisas.”

Por fim, Márcia revelou o local exato da tentativa de assalto. “Atenção: os assaltos estão acontecendo aqui, Rua Major Diogo, embaixo do Viaduto Júlio de Mesquita Filho, na Bela Vista. Agora tô no táxi. Obrigada pelas mensagens de vocês. Agora tá tudo bem”, finalizou.