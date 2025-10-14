Zé Felipe passa noite com Ana Castela e é tachado de 'pai ausente'

ZÃ© Felipe passa noite com Ana Castela e Ã© tachado de 'pai ausente' - (crédito: ReproduÃ§Ã£o/Instagram)

Zé Felipe e Ana Castela voltaram a chamar atenção dos internautas ao aparecerem juntos em um jatinho na noite de segunda-feira (13/10).

O voo, que contou com a presença do empresário da cantora, Rodolfo Alessi, aconteceu após o casal trocar o primeiro beijo em público no fim de semana. Horas depois, a Boiadeira já estava de volta em casa, em Londrina (PR).

Apesar do clima de romance, a viagem reacendeu um debate delicado nas redes sociais: a ausência de Zé Felipe na rotina dos filhos.

Desde o fim do casamento com Virginia Fonseca e o início do novo affair, o cantor tem sido visto frequentemente em momentos ao lado da sertaneja — o que levantou críticas de seguidores quanto ao tempo dedicado à paternidade.

A situação ganhou ainda mais força após uma publicação bem-humorada feita por Zé Felipe sobre a marmita de Ana Castela. Nos comentários, usuários não perderam a chance de alfinetar:

“Os três filhos, sendo um deles um bebê, [o Zé] nem lembra que existe”, escreveu uma internauta. “Será que o alecrim dourado está com os filhos?”, ironizou outra. “É a semana dele estar com os filhos... Qual a desculpa? Ou pior, qual a culpa que vão colocar na mãe?”, questionou uma seguidora.

Outros ainda compararam a repercussão do novo casal com o julgamento constante sobre Virginia. “Engraçado que quando a Virginia viaja sem os filhos ela é massacrada. Agora o bonito pode tudo, é lindo”, disparou uma usuária.