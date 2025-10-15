Sandy leva atual namorado em aniversário do ex, Lucas Lima; veja

A harmonia entre Sandy, de 42 anos, o atual namorado Pedro Andrade, de 35, e o ex-marido Lucas Lima, de 43, voltou a repercutir nas redes sociais na noite da última terça-feira (14).

O assunto veio à tona após a divulgação de um vídeo da festa de aniversário de Lucas, onde Pedro aparece ao lado da cantora durante a celebração.

No vídeo, compartilhado pelo perfil Circo da Mídia, Lucas surge em clima de descontração, fazendo graça ao cantar parabéns. A câmera chega a captar o momento em que Pedro, posicionado mais ao fundo, ri da brincadeira.

Casados por 15 anos, Sandy e Lucas anunciaram a separação em setembro de 2023. O novo relacionamento da cantora com o médico Pedro Andrade foi assumido publicamente apenas em maio de 2025, embora os boatos já circulassem desde o ano anterior.

Essa convivência pacífica entre os três, inclusive, já havia sido observada em outras ocasiões, como no festival The Town e também em uma celebração promovida por Monica Benini, esposa de Junior Lima.

Internautas fizeram questão de destacar a postura madura do trio nos comentários da publicação. "Todo mundo feliz e superado e eu aqui sem superar o término deles dois", ironizou uma seguidora.

Outra elogiou: "Gente, mas essa maturidade é linda. Eles têm um filho juntos! Imagina viver em guerra? Os três se respeitam".

Ainda assim, nem todos se identificaram com a situação. "Posso nascer 3x que não vou ter essa maturidade. Já avisei meu marido, se a gente separa ele nunca mais tem paz", comentou uma usuária. Outra completou com bom humor: "A maturidade que eu não tenho. E sinceramente na minha cabeça eu nem quero ter".