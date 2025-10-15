Sogra? Virginia leva mãe de Vini Jr. a ensaio da Grande Rio - (crédito: Reprodução/Instagram)

Na noite desta terça-feira (14), Virginia Fonseca roubou a cena durante o segundo ensaio da Grande Rio, na quadra da escola de samba, no Rio de Janeiro.

Desta vez, a influenciadora contou com uma presença especial na plateia: Fernanda Cristina, mãe de Vini Jr., com quem Virginia vive um affair que segue dando o que falar.

Nas redes sociais, fãs e curiosos repercutiram cliques de Virginia com a suposta sogra, que não se limitou apenas a assistir: Fernanda sambou com animação, posou com o promoter David Brazil e outros nomes ligados ao Carnaval, mostrando total entrosamento com o universo da escola.

O perdão

Em conversa com o Portal Leo Dias, Virginia comentou sobre o pedido de desculpas público feito por Vini Jr. após a polêmica envolvendo prints de conversas do jogador com outras mulheres. Com maturidade, ela elogiou a postura do atleta:

“Ele teve uma atitude de homem em vir pedir desculpas. Eu agradeci pelo texto”. A influenciadora também confirmou que foi Vini quem enviou o buquê de flores que encantou seus seguidores nos últimos dias, selando o gesto de reconciliação com romantismo.