Sogra? Virginia leva mãe de Vini Jr. a ensaio da Grande Rio

Na noite desta terça-feira (14), Virginia Fonseca roubou a cena durante o segundo ensaio da Grande Rio, na quadra da escola de samba, no Rio de Janeiro.
Desta vez, a influenciadora contou com uma presença especial na plateia: Fernanda Cristina, mãe de Vini Jr., com quem Virginia vive um affair que segue dando o que falar.
Nas redes sociais, fãs e curiosos repercutiram cliques de Virginia com a suposta sogra, que não se limitou apenas a assistir: Fernanda sambou com animação, posou com o promoter David Brazil e outros nomes ligados ao Carnaval, mostrando total entrosamento com o universo da escola.
O perdão
Em conversa com o Portal Leo Dias, Virginia comentou sobre o pedido de desculpas público feito por Vini Jr. após a polêmica envolvendo prints de conversas do jogador com outras mulheres. Com maturidade, ela elogiou a postura do atleta:
“Ele teve uma atitude de homem em vir pedir desculpas. Eu agradeci pelo texto”. A influenciadora também confirmou que foi Vini quem enviou o buquê de flores que encantou seus seguidores nos últimos dias, selando o gesto de reconciliação com romantismo.
Saiba Mais
- Mariana Morais Com realização do Grupo Globo, SP Gastronomia 2025 recebe o "agronejo" de Gabriel Sales
- Mariana Morais Zé Felipe passa noite com Ana Castela e é tachado de 'pai ausente'
- Mariana Morais Kell Smith lança álbum-visual ao vivo 'Latino-Americana'
- Mariana Morais Mariana Xavier utiliza metrô e entra em pânico com superlotação: 'Igual sardinha'
- Mariana Morais Ex-jornalista do SBT sofre tentativa de assalto e relata momentos de terror
- Mariana Morais Banco aciona Márcio Garcia na Justiça e valor de dívida impressiona; veja!